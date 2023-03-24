Росіяни поцілили ракетою в «Пункт незламності» у Костянтинівці: є загиблі (фото)

Уночі 24 березня росія обстріляла з С-300 «Пункт незламності» у Костянтинівці на Донеччині.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Одна ракета влучила у будівлю пункту, інша — неподалік нього. Унаслідок атаки загинули троє переселенців. Жінки приїхали до міста з Бахмуту, Часового Яру та Опитного.

Ще двоє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На місці обстрілу продовжують працювати правоохоронці.

Також уночі 24 березня влучили п’ятьма дронами-камікадзе по місту Кривий Ріг.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.