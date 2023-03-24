Росіяни поцілили ракетою в «Пункт незламності» у Костянтинівці: є загиблі (фото)

Уночі 24 березня росія обстріляла з С-300 «Пункт незламності» у Костянтинівці на Донеччині.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Одна ракета влучила у будівлю пункту, інша — неподалік нього. Унаслідок атаки загинули троє переселенців. Жінки приїхали до міста з Бахмуту, Часового Яру та Опитного.
Ще двоє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
На місці обстрілу продовжують працювати правоохоронці.
Також уночі 24 березня влучили п’ятьма дронами-камікадзе по місту Кривий Ріг.
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