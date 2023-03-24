У 2023 році на ремонт доріг витратять 58,87 млрд грн – Кабмін

Кабмін постановою від 21 березня 2023 р. №254 збільшив прогнозний обсяг фінансування будівництва доріг на 58,87 млрд грн: з 425,99 млрд грн до 484,86 млрд грн.

Відповідні зміни внесено до постанови КМУ від 21 березня 2018 р. №382, передає Amazing Ukraine.

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Так, Уряд продовжив на період до 2023 року строк виконання Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018—2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 21 березня 2018 р. № 382.

За рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету (державний дорожній фонд) — обсяг фінансування складатиме з урахуванням змін

318,16 млрд гривень, з них на погашення зобов’язань за кредитами — 67,52 млрд грн, за рахунок коштів загального фонду —

75 млрд гривень, за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій — 36,93 млрд млн. гривень, за рахунок коштів інвесторів — 54,69 млрд грн.

У 2023 році обсяг фінансування на розвиток доріг з державного бюджету складатиме 45,98 млрд грн. Міжнародні фінансові організації дадуть ще 11,38 млрд грн. Загальний обсяг фінансування складає більше 58 млрд грн.

На ці гроші в 2023 році планується зробити капітальний ремонт 91 км автомобільних доріг загального користування державного значення, поточний середній ремонт 107 км доріг, а також забезпечити гарантійний строк експлуатації 91 км збудованих, реконструйованих та капітально відремонтованих автомобільних доріг.

Нагадаємо, 27 січня 2023 року рішенням Кабінету Міністрів Мустафу Найєма було призначено головою Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.