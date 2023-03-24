Україна отримала 1,32 млрд гривень від продажу арештованого аміаку, який належав росіянам

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало російський аміак, який був арештований співробітниками Бюро економічної безпеки України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Аміак належить компаніям та фізичним особам з Росії. Майно було заарештовано, щоб запобігти продажу та виведенню цих актів за кордон. За результатами продажу п’яти партій аміаку вагою близько 42 тисячі тонн АРМА отримало понад 1,32 мільярда гривень.

“З метою максимально швидкого перерахування цих коштів для потреб ЗСУ, за погодженням з урядом, вони перераховуються на придбання військових облігацій. Спільними зусиллями забезпечуємо фінансування та підтримку ЗСУ. Разом наближаємо нашу перемогу над російським агресором”, — зазначив директор БЕБ Вадим Мельник.

У відомстві зазначили, що Головним підрозділом детективів БЕБ, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у 22 кримінальних провадженнях, за ознаками кримінальних правопорушень в економічній сфері суб’єктами господарської діяльності, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ та Білорусі.

“Загальна орієнтовна вартість усіх активів Росії та Білорусі (фізичних та юридичних осіб) арештованих співробітниками БЕБ становить понад 41 мільярд гривень”, — йдеться в повідомленні бюро.