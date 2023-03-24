Суд арештував приховані активи Оксани Марченко на понад 440 млн грн

За матеріалами СБУ Суд арештував активи дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко на більше ніж 440 млн грн.

Про це повідомили у СБУ.

Йдеться про 6,8% акцій «Електрометалургійного заводу «Дніпроспецсталь» імені Кузьміна», який знаходиться в Запоріжжі. За даними правоохоронців, Марченко володіє акціями підприємства через три офшорні компанії.

Завод спеціалізується на виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів.

Зазначають, що активи заарештували, аби їх не перереєстрували на підставних осіб. Згодом їх зможуть передати на користь України.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2023 року суд арештував майна Оксани Марченко на понад 5,6 млрд грн.

Слідчі СБУ оголосили їй підозру у фінансуванні дій, які націлені на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють всі обставини злочину.

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