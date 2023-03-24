«Мавка. Лісова пісня» стала найкасовішим українським фільмом

Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» випередив усі інші українські стрічки за сумою касових зборів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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За три вікенди «Мавка» зібрала 81,8 мільйона гривень. Попередній рекордсмен, ромком «Я, Ти, Він, Вона», що вийшов 2018 року, зібрав 71 мільйон за весь час прокату.

«Мавку» подивилися 643 тисячі глядачів, комедію ж — майже 800 тисяч.

При цьому за перший вікенд «Мавка» зібрала рекордні майже 25 мільйонів гривень, обійшовши «Аватар: Шлях води». Тоді глядачі купили майже 190 тисяч квитків.

«Це найкращий результат після першого вікенду для українського кіно за час його існування. І це попри те, що працює лише частина українських кінотеатрів, а мільйони цільової аудиторії, тобто мами з дітьми, виїхали за кордон», — зазначала продюсерка мультфільму Ірина Костюк.

Над мультфільмом за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки працювали сім років. Бюджет склав 187 мільйона гривень.

Стрічка вийшла у прокат другого березня — в Україні та країнах Північної Африки і Близького Сходу. Загалом «Мавку» продали на понад 20 територій, серед яких США, Канада, Франція, Іспанія, Швеція, Ісландія тощо.