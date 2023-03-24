ЄС проведе конференцію щодо повернення українських дітей, викрадених РФ

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у співпраці з Україною започаткували ініціативу для повернення українських дітей, яких викрали російські загарбники. Відтак, у межах цієї ініціативи Європейський союз планує організувати конференцію.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють #Букви.

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За словами президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, станом на сьогодні відомо про 16 200 українських дітей, які були депортовані в РФ. З них наразі вдалося повернути лише 300.

“Є одна тема, яка є особливо важливою для мене – це тема викрадених українських дітей. Це жахливе нагадування про найтемніші часи нашої історії. Депортація дітей – це воєнний злочин”, – наголосила президентка Єврокомісії.

А також підкреслила, що ці злочинні дії повністю виправдовують ордер на арешт президент РФ Володимира Путіна, який був виданий Міжнародним кримінальним судом 17 березня.

“У партнерстві з українцями, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і я започаткували ініціативу, спрямовану на повернення українських дітей, яких викрала Росія. Для цього ми організуємо конференцію. Ми знаходимося на самому початку дуже важкої роботи”, – пояснила Урсула фон дер Ляєн.

А також додала, що ЄС прагне сприяти органам ООН та відповідним міжнародним організаціям в отриманні детальнішої інформації про дітей, яких депортовано до Росії. Зокрема, це стосується й дітей, які згодом були усиновлені або передані в російські сім’ї.