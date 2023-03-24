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Укрпошта анонсувала випуск нової марки «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель»

24.03.2023

Гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський повідомив про випуск нової поштової марки до роковин звільнення Бучі, Ірпеня та Гостомеля від російських загарбників.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють  #Букви.

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В “Укрпошті” розповіли, що на полях блоку панорамне фото Ірпеня демонструє масштаби руйнувань міст. На поштових марках блоку представлені документальні фото зі знищеною колоною ворожої техніки на вулиці Вокзальній у Бучі, переправи через річку Ірпінь, яка була головним шляхом евакуації для мирного населення та малюнок зруйнованого ворогом найбільшого у світі транспортного літака АН-225 “Мрія” на аеродромі у Гостомелі.

Тираж блоку — 100 000 примірників. Дата введення в обіг — 31 березня.

На конверті — фотоколаж із зображень перших шпальт світових газет, які висвітлювали ці події. А на конверті “Перший день” — ілюстрація схеми з напрямком наступу російських військ на Київ з боку цих міст. Погашення “Перший день” відбудеться 31 березня в київському головпоштамті, а спецпогашення — в Ірпені, Бучі та Гостомелі.

За словами гендиректора “Укрпошти” Ігоря Смілянського бувають марки “круті, бувають легкі, а бувають важкі. Ті, які дуже непросто тобі даються, бо за ними стоїть біль та історія, яку важко передати в одному невеликому творі”.

“За тиждень, 31 березня, ми всі будемо відзначати день звільнення Бучі, Ірпеня, Гостомеля. День героїзму та болі, день люті та помсти”, – зазначив гендиректор “Укрпошти”.

А також розповів, що до цього дня “Укрпошта”, в межах серії “міста – герої”, випустить марку “Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель”, а також листівки та конверти серії.

“В цьому блоці ми випускаємо марки, присвячені всім 3-м містам-героям Київщини: там і знищена “Мрія”, і люди під мостом в Ірпені, і спалена ворожа техніка на вулицях Бучі”, –  пояснив Ігор Смолянський.

Також він додав, що сьогодні, 24 березня, запускається продаж річної книги “Марки України за 2021 рік”. У книзі зібрано колекцію марок, серед яких й марка “Бахмут”.

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