З’явився заключний фільм «Харківський контрнаступ. Земля» трилогії про ГУР: де переглянути

На офіційному YouTube-каналі Головного управління розвідки Міноборони оприлюднили фільм «Харківський контрнаступ. Земля».

Про це повідомили у Telegram ГУР.

Це остання частина документальної трилогії «Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі». Автор стрічки — Артем Шевченко. Попередні частини «Авіапрорив на Азовсталь. Небо» та «Море. Битва за острів Зміїний» також доступні на YouTube.

«Харківська наступальна операція ― шедевр стратегічного рівня: в її результаті вдалось відвоювати 8500 квадратних кілометрів нашої землі, а це ― близько 400 населених пунктів та 150 тисяч українців», — зазначили у розвідці.

У фільмі розповідають про те, що дозволило українським військовим провести блискавичний контрнаступ, а також яку роль у ньому відіграла українська розвідка.

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