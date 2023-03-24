Лондонська Королівська опера спільним концертом підтримала українців у Британії

Лондонська Королівська опера підтримала спільним концертом, які зараз проживають у Великій Британії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Хор Королівської опери та 130 українців виступили разом у межах проєкту Songs for Ukraine.

“Проєкт продемонстрував стійкість української громади та силу мистецтва, що здатне об’єднувати людей перед обличчям викликів. Цей проєкт зрештою об’єднав абсолютно різних українців – і тих, хто давно жив у Великобританії, і тих, хто виїхав одразу з початком великої війни, а також тих, кому кілька місяців довелося прожити в окупації. Не всі вони є професійними музикантами, але для всіх музика завжди була захопленням і частиною життя”, – йдеться в повідомленні.

Під час роботи над проєктом українці збагатили музичний репертуар Королівського оперного театру. Серед українських творів, які були виконані на концерті: Гімн України, “Молитва за Україну”, “Чорна рілля ізорана”, “Чом, чом, земле моя”, “Живи, Україно, живи для краси” та інші.

“Ми маємо честь співпрацювати з членами української громади Лондона під час такого важкого випробування, як війна. Мистецтво справді об’єднує спільноти, особливо в часи лихоліття”, – зазначила директор із навчання Королівського оперного театру Джилліан Баркер.

Проєкт відбувся за підтримки кафедрального хору Української католицької єпархії Пресвятої родини, а також Ukrainians in London, організацією, що опікується українцями у столиці Великої Британії.