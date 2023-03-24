Для українських дітей за кордоном передали понад 600 тисяч книжок у 25 країн

За рік у межах благодійної акції «Українським дітям – українську книгу!» 25 країн світу отримали близько 600 тисяч українських книжок для дітей-біженців.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Про це йшлося на пресконференції на тему: “Підсумки першого року реалізації благодійної акції «Українським дітям – українську книгу!» в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

«Українська книга, яку ми роздаємо нашим дітям за кордоном, – це місточок, що дозволяє їм утримати надію на повернення додому. Так вони не втрачають емоційний і психологічний зв’язок з Україною. Це важливо, коли ми всі як нація переживаємо найскладніші сторінки нашої історії. Наші діти у 25 європейських країнах отримали українські книги. Наразі ми передали близько 600 тисяч примірників», – зазначила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підкреслив, що акція є унікальним проєктом воєнного часу, який триватиме доти, доки він потрібний.

«Не секрет, що росіяни книгу також вважають зброєю, бо на окупованих територіях ми бачили, як вони збирали україномовні книжки та намагалися їх вилучити або знищити. Тому акцію важливо підтримувати й на деокупованих територіях. З тієї ж причини ми розпочали її для “пунктів незламності” та для українських військових», – зауважив міністр.

Він також подякував видавцям, зокрема, «Фоліо», «Ранок», «Освіта», «Антологія», «Абетка», «Чорні вівці», які на волонтерських засадах надрукували необхідну кількість примірників для поширення.

Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко зауважив, що проєкт із перших днів свого існування реалізувався завдяки літературі, яка знаходилася в Харкові.

«Ми зрозуміли, що без книжкової столиці України – Харкова – у повному обсязі неможливо буде здійснити проєкт. Місто палало. Попри вибухи, відбулася ціла спецоперація, коли вантажилися машини на складах під Харковом за допомогою військових, аби довезти ці книги в мирні німецькі та польські містечка», – сказав він.

На пресконференції зазначалося, що акція набула розгалуження, зокрема, стартував проєкт «Українським захисникам – українську книгу». Цю ініціативу підтримують і європейські партнери України.

«Лейденський університет передав нам тисячі примірників книг у межах проєкту «Українській молоді – європейську книгу», – підкреслила Джапарова.

Як повідомлялося, благодійна акція «Українським дітям – українську книгу» започаткована Держкомтелерадіо спільно з Офісом Президента та МКІП у березні 2022 року. Її мета – безкоштовне забезпечення дітей, які були змушені переселитися через війну росії проти України, підручниками, навчальними посібниками, художньою літературою.