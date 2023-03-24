У Повітряних Силах розповіли, звідки армія рф запустила авіабомби по Сумщині

У ніч на 24 березня російські окупанти масовано обстріляли Сумську область керованими авіаційними бомбами та іранськими дронами

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних Сил ЗСУ.

Безпілотники Shahed-136 запустили по регіону з північно-східного напрямку, а авіабомби випустили винищувачі з аеродромів на території рф.

«Тактична авіація ворога була піднята із двох російських аеродромів Морозовськ та Ахтубінськ. Десять винищувачів Су-35 здійснили пуски 11 керованих авіабомб та однієї ракети Х-31П по Сумській області», — розповіли у командуванні.

У Сумській ОВА повідомили, що унаслідок атаки загинули дві людини, ще 10 — поранені. Також пошкоджена низка будівель. Під обстрілом опинились території Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської селищної громад.

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів про нічну атаку росіян 24 березня детальніше.

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