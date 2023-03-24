Україна повернула тіла ще 83 загиблих захисників

Сьогодні, 24 березня, в Україну вдалося повернути тіла 83 полеглих військових.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

«Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами», — йдеться в повідомленні

Зазначають, що тіла загиблих передали відповідно до норм Женевської конвенції.

Попередній обмін загиблими військовими відбувся 3 березня. Тоді додому вдалося повернути 17 тіл захисників.

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