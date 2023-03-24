Україна повернула росії усіх важкопоранених полонених (фото)

Україна передала росії усіх важкопоранених полонених, стан яких дозволяв транспортування. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право», — пояснили у штабі.

Така репатріація передбачена статтями 109-114 Женевських конвенцій і відбувалася за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Скільки саме росіян повернули до рф, у штабі не уточнили.

Водночас росія продовжує ігнорувати свої зобов’язання і досі утримує в заручниках тисячі українців, які згідно з міжнародним гуманітарним правом мали би бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов. Серед них — важкохворі, поранені, цивільні (зокрема, діти, жінки, літні люди), а також ті, які потрапили у полон ще до початку широкомасштабного вторгнення.

У штабі наголосили, що окупанти відмовляються допускати до місць їхнього утримання представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, не забезпечують їх зв’язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі.

Нагадаємо, Мінреінтеграції повідомило, що 24 березня Україну вдалося повернути тіла 83 полеглих військових.

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