На Київщині з 26 березня змінюється графік роботи міжміських автобусів

З 26 березня у Київській області, як і у столиці, скорочується комендантська година. Відповідно міжміський транспорт працюватиме довше

Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

Відтепер комендантська година триватиме щодня з 00:00 до 05:00, а більшість приміських та міжміських автобусних маршрутів збільшать час роботи на 60 хвилин вранці та на 30 — ввечері.

Водночас т.в.о. голови Київської ОДА Дмитро Назаренко закликав жителів області дотримуватися обмежень комендантської години.

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