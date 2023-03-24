«Мотор Січ» під керівництвом Богуслаєва торгувала з підсанкційними компаніями в Ірані — ЗМІ

Українське підприємство «Мотор Січ» роками вело торгівлю із іранськими компаніями, які пов’язані з військовою промисловістю, зокрема причетні до розробки дронів типу Shahed.

Про це пишуть журналісти проєкту «Схеми» із посиланням на документи, знайдені під час обшуків у експрезидента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва.

Вони встановили, що компанія «Мотор Січ» продавала в Іран товари подвійного використання. Зокрема, авіаційні двигуни АІ-9 та ТВ3-117, як встановлюють на невеликі транспортні літаки, а також на військові гелікоптери, зокрема типу Ка-52, які росія використовує у війні проти України.

Аналізуючи копії вилучених правоохоронцями матеріалів, журналісти виокремили три іранські фірми, з якими роками співпрацювала українська корпорація «Мотор Січ»:

Design and Manufacturing of Aeroengines (скорочено: DAMA), інша, її ж назва – Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);

Iran Aircraft Industries (IACI);

Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

При цьому Design and Manufacturing of Aeroengine вказується як правонаступиця Iran Aircraft Industries і, за даними НАЗК, є підставною компанією, що здійснювала таємні закупівлі для Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA). Остання ж була залучена до розробки Shahed-136.

Проти усіх трьох компаній РНБО у березні 2023 року ввело санкції. Однак у міжнародних санкційних списках вони знаходяться вже давно. Наприклад, США ввели санкції проти HESA у 2008 році, а проти DAMA — у 2022 році. Євросоюз ввів проти них обмеження відповідно у 2010 та 2012 роках.

Керівництво Мотор Січі усвідомлювало, що пряма торгівля з Іраном небезпечна для бізнесу, тому Богуслаєв особисто пропонував залучити білоруського посередника.

Під час аналізу документів «Схеми» виявили ще одну іранську компанію — New Aviation Technology and System (NATS), з якою торгувала «Мотор Січ», але проти якої досі не введено жодних санкцій — ані в Україні, ані за кордоном. Хоча в ній працюють ті самі люди, які перейшли з підсанкційних іранських підприємств.

Нагадаємо, багаторічного президента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва наприкінці жовтня затримали за підозрою за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (допомога державі-агресору), йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слідство встановило, що «Мотор Січ» продавала авіаційні двигуни для військових гелікоптерів росії навіть після 24 лютого.

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