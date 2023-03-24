Leroy Merlin продає свої магазини у росії

Французька компанія Leroy Merlin заявила про плани продати усі свої магазини в росії локальному менеджменту. Про це повідомляє прес-центр французької групи ADEO, яка володіє мережею.

«Після більш ніж 18 років діяльності в росії передача контролю над компанією Leroy Merlin місцевому керівництву повинна зберегти робочі місця 45000 співробітників і гарантувати, що діяльність компанії залишиться на службі жителів країни», — йдеться в заяві.

В заяві також наголошується, що ADEO призупинила будь-які інвестиції в росії після початку «конфлікту».

Нагадаємо, що після початку повномасштабного російського вторгнення Leroy Merlin відмовилася закривати свої магазини у росії. Натомість вона фігурувала у спільному розслідуванні The Insider, Le Monde та Bellingcat. Журналісти припустили, що російські магазини мережі займалися поставками товарів на окуповані росією території.

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