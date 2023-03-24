ВАКС відправив за ґрати експосадовця Міноборони: він за 24 млн грн хотів підкупити аудитора

Вищий антикорупційний суд засудив до 4,5 років в’язниці колишнього посадовця Міноборони, який намагався підкупити аудитора.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Суд підтримав позицію прокурора і визнав експосадовця винним у пропозиції 24 млн грн хабара за позитивний аудит «Фортеці» — об’єкту спеціального призначення «Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби ЗСУ».

За даними Центру протидії корупції, засуджений — Дмитро Комаха, ексзаступник начальника одного із управлінь Міноборони.

Навесні 2021 року він пообіцяв комерційній компанії передати 16,8 млн грн директору департаменту внутрішнього аудиту Міноборони Андрію Бойку.

Кошти призначались за позитивний аудиторський висновок щодо поставленого компанією обладнання. Свої «посередницькі послуги» посадовець оцінив ще у 7 млн грн.

Позитивний аудит дозволив би цій компанії отримати повну оплату контракту у понад 400 млн грн щодо облаштування спецоб’єкту «Фортеця» та претендувати на майбутні договори з Міноборони.

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