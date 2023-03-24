Коригувальниця ракетних ударів по Миколаєву отримала 11 років в’язниці

Суд відправив на 11 років за ґрати коригувальницю російських ракетних ударів по Миколаєву.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зрадницею виявилась місцева жителька, колишня посадовиця оборонного підприємства. Вона активно підтримувала російське вторгнення і поширювала свої погляди у прокремлівським телеграм-каналах. Згодом адміністратор одного з таких пабліків з’єднав її російською спецслужбою.

За вказівкою ворога жінка збирала інформацію про місця розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури на території регіону. Отримані дані передавала агресору у вигляді відміток на електронних картах та фотографій з прив’язкою до місцевості.

Цю інформацію росіяни використали для ударів по чотирьох інфраструктурних об’єктах у Миколаєві. Серед них були і місцеві лікарні.

У результаті суд визнав жінку винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану);

▪️ ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

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