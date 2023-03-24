Майже у половини українців родичі виїжджали за кордон через війну — опитування

Майже у половини українців (39,9%) є члени сім’ї чи близькі родичі, які після початку повномасштабної війни виїхали за кордон. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

19,6% респондентів мають таких родичів, які і зараз живіть за кордоном. У 12,3% — вони вже повернулися. Ще 8% мають родичів з обох перелічених категорій. 4,8% не змогли відповісти на це питання

У 55,3% опитаних відсутні родичі, які виїжджали за кордон.

Серед країн, де перебувають чи перебували за час війни родичі, українці найчастіше називали Польщу (47%), Німеччину (18,5%) та Чехію (9,1%).

Також 37% українців мають родичів або близьких знайомих, які загинули або дістали поранення внаслідок повномасштабного вторгнення росії. Ще 4,2% не змогли відповісти на це питання.

Опитування проводилося з 22 лютого по 1 березня 2023 року лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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