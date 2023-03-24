Кабмін звільнив скандального заступника голови митниці Черкасського

Кабінет міністрів звільнив Руслана Черкасського з посади заступника голови Державної митної служби. Про це повідомив представник уряду у парламентів Тарас Мельничук.

Нагадаємо, 1 лютого Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків голови Митної служби В’ячеслава Демченка та двох його заступників. Руслана Черкасського тоді звільнити не вдалося, оскільки він вчасно пішов на лікарняний. Натомість проти нього розпочалися дисциплінарне провадження. У березні Комісія з питань вищого корпусу державної служби за результатами його розгляду рекомендувала Черкаського звільнити.

Руслан Черкасський неодноразово фігурував у корупційних скандалах, а у березні 2023 року НАЗК знайшло у нього необґрунтовані активи на суму $150 тис., які йому нібито подарував батько-пенсіонер.

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