У Швеції схвалили новий пакет військової допомоги Україні

Парламент Швеції схвалив пропозицію уряду щодо безоплатної передачі військової техніки Україні.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила пресслужба швецького парламенту Ріксдаг.
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У новий пакет увійдуть танки, артилерійські системи Archer, система протиповітряної оборони Robot system 97 та боєприпаси. Загалом допомоги передадуть на суму 6,2 млрд шведських крон ($532 млн).
“Парламент надає уряду право ухвалити рішення про безоплатну передачу Україні оборонних матеріалів на суму до 6,2 млрд. шведських крон”, — зазначили у повідомленні.
Крім того, уряд Швеції може ухвалити рішення про продаж 14 артилерійських установок Archer Великій Британії, яка раніше передавала Україні артилерійські установки цього типу.
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