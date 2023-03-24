Україна очікує 45 млн тонн урожаю зернових і зернобобових у 2023 року – Шмигаль

Україна очікує 45 млн тонн врожаю зернових і зернобобових у 2023 році, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

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“В Україні триває друга посівна кампанія в умовах воєнного стану. Допомагаємо нашим аграріям знову успішно її провести. За попередніми оцінками, очікуємо 45 млн тонн урожаю зернових і зернобобових. Урожай пшениці очікується на рівні 16,6 млн тонн”, – сказав він на засіданні уряду в п’ятницю.

За словами прем’єра, за такого врожаю внутрішнє споживання українців становить близько 5 млн тонн.

“Тобто, як і торік, Україна буде повністю забезпечена зерном і продовольством”, – наголосив Шмигаль.