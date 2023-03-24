Українці підтримали петицію про створення Пантеону Героїв на Аскольдовій могилі

Українці підтримали петицію про створення Національного Пантеону Героїв України на Аскольдовій могилі в Києві. Вона набрала 25 тисяч підписів.

Як передає Amazing Ukraine, про це свідчить інформація на сайті Офісу Президента.

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Петицію тепер повинен розглянути Президент України Володимир Зеленський.

“Дякую шалено сильно. Тепер чекаю відповідь від Володимира Зеленського і вірю у вашу підтримку цієї великої ідеї, яка вкрай потрібна нашій країні”, — написала авторка звернення Аліна Михайлова.

Пантеон на території парку Аскольдова могила в Києві має стати місцем почесних поховань та вшанування пам’яті видатних героїв української історії.

У петиції йдеться, що цей парк запропонували через те, що це одна з найвідоміших історичних місцевостей у столиці України. Там споконвіку ховали військових та інших відомих особистостей.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання “Героя України” Олександру Мацієвському, якого розстріляли окупанти після слів “Слава Україні”.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що 7 березня у бою загинув боєць 67-ї окремої механізованої бригади, герой України та доброволець Дмитро Коцюбайло з позивним “Да Вінчі”. Він хоробро захищав державу від ворогів з 2014 року.