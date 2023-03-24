Україна виконала 72% зобов’язань Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Україна вже виконала 72% усіх зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.
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“Україна вже виконала 72% усіх зобов’язань, передбачених Угодою, яка є важливим елементом інтеграції України у внутрішній ринок Євросоюзу. Загальний прогрес виконання Угоди за 2022 рік збільшився на 9%”, – йдеться у звіті про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2022 рік.
Зазначається, що найбільшого прогресу досягнуто в таких сферах: інтелектуальна власність – 94%, управління державними фінансами – 90%, статистика та обмін інформацією – 96%, юстиція, свобода, безпека, права людини – 91%, гуманітарна політика – 91%.
Найменшого прогресу досягнуто в таких сферах: податкові питання, науки, технології, інновації та космос – 60%, соціальна політики та трудові відносини – 54%, транспорт, транспортна інфраструктура, поштові та кур’єрські послуги – 53%, захист прав споживачів – 48%, фінансова співпраця та боротьба з шахрайством – 24%.
За 2014-2022 роки головні виконавці зобов’язань, згідно з Угодою, демонструють такі показники: Кабінет Міністрів виконав 70% заходів, Верховна Рада – 61% заходів, інші органи державної влади виконали 59% заходів.
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