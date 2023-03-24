Ціни на електроенергію не змінюватимуть до 30 квітня — Шмигаль

Ціни на електроенергію в Україні до 30 квітня 2023 року змінювати не будуть. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, 24 березня уряд подовжив спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію до 30 квітня цього року.

«Ціна на електроенергію до кінця опалювального сезону залишиться незмінною», — підкреслив прем’єр.

Нагадаємо, раніше Кабмін заборонив підвищувати тарифи на деякі комунальні послуги. Заборона стосується тарифів на розподіл газу, теплової енергії, послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

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