США ввели санкції проти літака Лукашенка та двох автомобільних заводів

24 березня Сполучені Штати запровадили нові санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка, білоруських компаній та чиновників. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну США.

Під обмеження потрапили «Білоруський автомобільний завод» (БелАЗ) та «Мінський автомобільний завод» (МАЗ), а також їхні керівники — Сергій Никифирович та Валерій Іванкович.

Також санкції ввели проти семи членів Центральної виборчої комісії Білорусі та проти урядового літака Boeing 737 з бортовим номером EW-001PA, який користується Лукашенко.

У відомстві пояснили, що авторитарний режим у Білорусі покладається на державні підприємства та ключових чиновників для отримання значних доходів, які дозволяють здійснювати репресії проти білоруського народу.

«Ми, як і раніше, віддані тому, щоб покарати режим Лукашенка за придушення демократії та підтримку війни, яку обрав Путін», — прокоментував санкції заступник міністра фінансів Браян Нельсон.

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