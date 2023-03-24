25 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 25 березня
Сьогодні в Україні — День Служби безпеки України.
В Греції — День незалежності. Його відзначають у річницю початку Грецької війни за незалежність від Османської імперії в 1821 році.
В США — Національний День медалі пошани
Словаччина відзначає День боротьби за права людини.
Словенія — День матері.
В Латвії сьогодні — День пам’яті жертв комуністичного геноциду.
В Білорусі — неофіційний День волі.
У Новій Зеландії — День армії.
В Європейському Союзі сьогодні — День талантів
Також у світі відзначають:
- Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі,
- Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою чи зникли безвісти,
- Міжнародний день ненароджених дітей,
- Міжнародний день прокрастинації.
Яке релігійне свято 25 березня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять преподобного Феофана Сповідника.
Феофан народився у 759 році в Константинополі в родині префекта Егейських островів, який був родичем грецького імператора Костянтина Копроніма. Як і його батько, Феофан обрав кар’єру чиновника. Одружився Феофан з дочкою візантійського патриція. Однак за згодою нареченої зберігав цнотливість, бажаючи прийняти чернецтво.
Через деякий час Феофан став ченцем Сігріанського монастиря, а його дружина Феофана була пострижена в черниці в одному з монастирів Віфінії.
За своє життя Феофан побудував кілька монастирів, в одному з них був ігуменом. У 817 році імператор Лев V Вірменин, який відновив боротьбу з іконопоклонінням, викликав вже хворого Феофана до Константинополя і переконував зректися шанування ікон. А після відмови наказав ув’язнити його. Після 23 днів у тюрмі Феофан помер, а його обитель спалили.
День ангела 25 березня
Іменини в цей день святкують Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Семен, Сергій, Феофан.
Які історичні події стались 25 березня
421 — згідно з легендою, засновано Венецію.
1821 — почалось повстання греків проти османського панування.
1918 — проголошено незалежність Білоруської Народної Республіки.
1949 — почалася масова депортація кількох десятків тисяч жителів Естонії, Литви та Латвії до Сибіру.
1957 — Бельгія, ФРН, Франція, Італія, Люксембург і Нідерланди підписали в Римі основоположні євроінтеграційні договори, якими заснували Європейську економічну спільноту (ЄЕС).
1992 — Верховна Рада України ухвалила закон «Про Службу безпеки України».
Хто народився 25 березня
1133 — Генріх II (король Англії) (†1159).
1614 — Хуан Кареньо де Міранда, іспанський художник.
1741 — Жан-Антуан Гудон, французький скульптор.
1914 — Норман Борлоуг, американський агроном, генетик, лауреат Нобелівської премії миру 1970 року.
1942 — Арета Франклін, американська співачка.
1947 — Елтон Джон, британський співак, композитор
1950 — Борис Бурда, український ерудіт, кулінар, телеведучий.
1961 — Василь Рац футболіст київського «Динамо» і збірної СРСР.
1965 — Сара Джессіка Паркер, американська актриса.
1976 — Володимир Кличко, український боксер, олімпійський чемпіон 1996 року, чемпіон світу серед професіоналів у важкій вазі.
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