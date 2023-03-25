Карта бойових дій в Україні станом на 25 березня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 25 березня. Противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Наші захисники відбили на них 59 атак противника.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

Протягом минулої доби російська федерація завдала 50 авіаційних та 11 ракетних ударів, здійснила 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та поблизу населених пунктів Гряниківка, Синьківка, Діброва, Білогорівка і Спірне.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, а також в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Іванівського та Ступочок Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Мар’їнка, Новомихайлівка та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

Українська авіація за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів.

Також наші захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24 та 6 безпілотних літальних апаратів противника різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби.

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