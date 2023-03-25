В ООН розповіли про страти полонених з боку ЗСУ та окупантів: реакція України

24 березня голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер представила доповіді щодо поводження з військовополоненими та загальної ситуації з правами людини. Їх розкритикували омбудсмен Дмитро Лубінець та МЗС, яке заявило про спроби урівняти агресора та його жертву.

Про що йдеться у звіті ООН щодо полонених

Найскандальніша частина доповіді Богнер стосувалася ситуації з полоненими.

«Ми глибоко стурбовані зафіксованими нами свавільними стратами до 25 російських військовополонених і осіб, які припинили участь у воєнних діях, які були вчинені Збройними силами України», — заявила вона.

За її словами, органи влади почали розслідування п’яти випадків, які охоплюють 22 жертви, але ООН поки не має інформації про жодні судові вироки щодо ймовірних винуватців.

Далі Богнер розповіла, що організація виявила страти 15 українських військовополонених росіянами. 11 з цих вбивств вчинили представники ПВК «Вагнер».

Також ООН опитала понад 400 військовополонених — приблизно по 200 з кожної сторони. За словами Богнер, Україна надала безперешкодний конфіденційний доступ до місць утримування російських військовополонених. Водночас росія не надала такого доступу.

Полонені з обох сторін скаржилися на побиття та тортури, здебільшого одразу після затримання. При цьому в ООН відзначили, що українців у росії утримують у жахливих умовах.

«Умови тримання під вартою багатьох українських військовополонених були шокуючими. Військовополонений, з яким ми спілкувалися, розповів нам, цитую: «Нам давали їжу, якої вистачало лише для того, щоби не вмерти». Доступ до медичної допомоги часто був недостатнім або його взагалі не було, що іноді призводило до жахливих наслідків», — розповіла Богнер.

П’ятеро військовополонених померли під час інтернування через брак медичної допомоги.

Доповідь ООН про порушення прав людини в Україні

Моніторингова місія зафіксувала загибель 8 000 цивільних та поранення ще 14 000 осіб. При цьому зазначається, що «реальні цифри, на жаль, значно вищі».

На окупованих територіях організація з 24 лютого задокументувала 621 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань цивільних осіб роіянами. Більшість звільнених з полону людей розповіли про тортури, жорстоке поводження та у деяких випадках сексуальне насильство.

Водночас місія зафіксувала 91 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань, вчинених українськими силовими структурами.

Також члени організації виявили 133 жертви сексуального насильства — 85 чоловіків, 45 жінок і 3 дівчинки. 109 випадків були вчинені росіянами, а 24 — «ймовірно, були вчинені Службою безпеки України (СБУ), поліцією України та українськими цивільними особами або членами сил територіальної оборони».

Реакція України на доповіді

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що висновки місії підтверджують скоєння росією масових воєнних злочинів на території України, порушення прав людини та нехтування всіма нормами міжнародного гуманітарного права.

Водночас він розкритикував доповідь щодо військовополонених. Лубінець заявив, що Богнер та постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун під час зустрічей із ним жодного разу не порушували питання поводження з російськими військовополоненими.

Він наголосив, що Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права й відкрита для міжнародних організацій.

«Це росія злочинно вторглася на нашу землю, вбиває та викрадає українських громадян і досі блокує доступ до наших військовополонених. Масштаби нелюдського поводження та катування — приховуються», — підкреслив Лубінець.

В МЗС також подякували моніторинговій місії за фіксацію порушень росією норм міжнародного гуманітарного права, однак назвали «неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії».

«Українська сторона розраховує, що місія ООН уникатиме будь-яких кроків, що можуть трактуватися як урівняння жертви та агресора», — наголосили у міністерстві.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.