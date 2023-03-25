У віці 94 років помер співзасновник Intel Гордон Мур

24 березня у віці 94 років помер американський бізнесмен, інженер та співзасновник компанії Intel Гордон Мур.

У компанії повідомили, що він пішов із життя «в оточенні сімʼї у своєму будинку на Гаваях».

У 1957 році Гордон Мур став одним із засновників компанії Fairchild Semiconductor, яка першою у світі створила інтегральну схему, придатну для масового виробництва.

У 1968 році Гордон Мур і Роберт Нойс заснували компанію NM Electronics, яка пізніше отримала назву Intel і стала найбільшим у світі виробником напівпровідникових елементів та пристроїв для комп’ютерної техніки.

Мур багато років займав керівні посади у корпорації. У 1997 році, у зв’язку з досягненням пенсійного віку, він полишив посаду головного виконавчого директора і у 2006 році остаточно пішов у відставку.

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