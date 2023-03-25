Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 25 березня

За минулу добу українські військові знищили 720 окупантів та 11 танків.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 25 березня орієнтовно склали:
- особовий склад — близько 169890 (+720) осіб ліквідовано,
- танки — 3580 (+6),
- бойові броньовані машини — 6932 (+11),
- артилерійські системи — 2623 (+7),
- РСЗВ — 520 (+9),
- засоби ППО — 276 (+0),
- літаки — 305 (+0),
- гелікоптери — 291 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2214 (+6),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни — 5483 (+19),
- спеціальна техніка.
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