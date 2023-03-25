Індексація пенсій: у березні виплати зросли на 6,6 млрд грн

У березні 2023 року на пенсійні виплати направили 57,6 млрд грн, що на 6,6 млрд гривень (13%) більше, ніж у лютому (51 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

На пенсійні виплати перерахували 10,2 млрд гривень через Укрпошту, 47,4 млрд грн —через уповноважені банки.

Нагадаємо, у березні було проведено індексацію пенсій на 19,7%. У результати виплати зросли на суму від 100 до 1500 грн.

Загалом перерахували 10,5 млн пенсій. Середній розмір підвищення склав 579,10 грн, а середній розмір пенсії станом на 1 березня становив 5219,69 грн.

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