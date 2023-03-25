Китай не пропонував послуги посередника та зустріч із Сі Цзіньпіном — Зеленський

Президент Володимир Зеленський не отримував пропозицій щодо перемовин із главою Китаю Сі Цзіньпіном. Про це він повідомив в інтерв’ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

«Я не отримував пропозиції від Китаю бути посередником. Мені не надходило пропозиції зустрітися. Але я по дипломатичних каналах дав прямі повідомлення, що хочу поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном», — заявив президент України.

Як пише видання, Зеленський висловив скептицизм щодо плану Китаю з 12 пунктів, які закликають до припинення вогню та мирних переговорів між росією та Україною, зазначивши, що на першому місці має бути «повага суверенітету та територіальної цілісності».

Натомість президент звертався до Пекіну про співпрацю щодо української «формули миру» та її обговорення на найвищому рівні.

«Я не отримував пропозиції від Китаю бути посередником. Мені не надходило пропозиції зустрітися. Але я по дипломатичних каналах дав прямі повідомлення, що хочу поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 20-22 березня глава КНР Сі Цзіньпін відвідав Москву, де провів переговори з путіним. Раніше американські ЗМІ писали, що китайський лідер може провести онлайн-зустріч із Зеленським після візиту до рф.

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