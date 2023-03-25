Росіяни вночі завдали ракетного удару по Краматорську: фото руйнувань

Пізно ввечері 24 березня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Краматорська та промисловій зоні. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

«Вночі росіяни вдарили ракетами по центру Краматорська та промисловій зоні. Без постраждалих. Уточнюємо інформацію про руйнування», — розповів мер.

Голова ОВА Павло Кириленко уточнив, що внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю освітнього закладу та будівлю підприємства.

Всього за минулу добу росіяни на Донеччині вбили двох мирних жителів (у Бахмуті та Орлівці) та поранили ще трьох (у Бахмуті, Первомайському та Часовому Ярі).

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