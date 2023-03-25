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Зеленський розповів, чому Україна поки не готова почати контрнаступ

25.03.2023

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не готова розпочати контрнаступ, оскільки для цього не вистачає техніки та снарядів.

Про це він сказав в інтерв’ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

Голова держави наголосив, що ситуація на сході України «недобра», зокрема і через брак боєприпасів.

«Ми ще не можемо почати [наступ]. ​​Ми не можемо їх [наших військових] відправити за таких умов», — заявив президент.

Він вкотре закликав союзників наростити постачання зброї.

«Якщо буде політична воля, ви можете знайти спосіб нас підтримати. Ми у стані війни й не можемо чекати», — наголосив Зеленський.

Президент також повідомив, що Китай поки не пропонував послуги посередника та зустріч з Сі Цзінпіном.

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