Медведєв закликав росіян поширювати піратські копії західної музики та фільмів

Заступник путіна у радбезі рф дмитро медведєв підтримав використання та поширення піратських копій музики та фільмів західних компаній, які пішли з росії.

Про це він заявив в інтерв’ю російським пропагандистам.

«Якщо вони пішли від нас, усілякі «нетфлікси» та інші, значить, будемо усе це завантажувати, будемо користуватися безкоштовно. Я б усе це по мережі розкидував, щоби спричинити їм максимальну шкоду», — сказав він.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення з російського ринку пішли більшість західних виробників кінопродукції. У результаті в рф зараз легально не можна подивитися як головні світові прем’єри, так і фільми минулих років.

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