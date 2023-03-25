В Одесі засудили жінку, яка розносила бюлетені на «референдумі» у Чорнобаєвці

П’ять років за ґратами проведе жителька Чорнобаївки, яка роздавала бюлетені на «референдумі» за входження Херсонської області до складу рф. Про це повідомили у пресслужбі Приморського райсуду Одеси.

За даними слідства, жінка пристала на пропозицію «невстановленого представника окупаційної влади» увійти до складу виборчої комісії у селі.

Потім з 23 по 27 вересня 2022 року вона у супроводі озброєних російських військових здійснила подворовий обхід жителів села, надаючи їм бюлетені для голосування.

Жінка у судовому засіданні вину визнала повністю, підтвердила обставини та просила затвердити угоду з прокурором.

У результаті суд призначив узгоджене покарання — 5 років реального тюремного покарання із забороною на 10 років обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, займатися діяльністю, повʼязаною з виборчим процесом та процесом референдуму.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.