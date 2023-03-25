У ЗСУ пояснили, чому росія почала активно використовувати авіабомби

Окупанти почали частіше використовувати авіабомби через їхні великий запас в рф.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

За його словами, наразі окупанти можуть застосовувати авіабомби на відстані від 50 і більше кілометрів, не доходячи до кордону України. Раніше , коли ЗСУ не мали потужної ППО, росіяни використовували бомби вільного падіння.

«Нині рф змушена перейти на дальній радіус дії. І це нові виклики для нас. Адже бомби типу «ФАБ-500» у росіян є в достатній кількості. Вони потребують мінімальної доробки, встановлення крил і системи навіть примітивної навігації, і таким чином стають плануючими. Це набагато дешевше для росіян, ніж виготовляти в умовах санкцій і застосовувати проти українців дуже коштовні ракети», — розповів речник Повітряних Сил.

Водночас Ігнат наголосив, що українські військові також мають такі авіабомби, але у меншій кількості.

«Їх треба більше. Потрібно ще налагодити їх випуск, але ми їх використовуємо. І хоча ці бомби меншої потужності, вони надзвичайно високоточні, тому їх ефективність в рази вища», — додав Ігнат.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня російські окупанти масовано обстріляли Сумську область керованими авіаційними бомбами. Су-35 випустили їх з російських аеродромів.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.