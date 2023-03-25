На Харківщині на міні підірвався легковий автомобіль: водій загинув (фото)

Сьогодні, 25 березня, легковий автомобіль натрапив на ворожу міну на Харківщині, загинув чоловік.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС на Харківщині.

Інцидент стався на дамбі селі Шестакове Чугуївського району. 70-річний водій, який був за кермом автівки, помер на місці.

Також в Ізюмському районі на вибуховий пристрій натрапив чоловік 1967 року народження, який рибалив на ставку. Його госпіталізували з ампутацією ноги.

У ДСНС наголошують, що мінна небезпека на деокупованих територіях залишається високою. Особливо небезпечні ліси, лісосмуги, поля, пойми річок, де точилися бої.

«Підступні вибухові пристрої та нерозірвані боєприпаси, що залишив по собі ворог, можуть підстерігати на кожному кроці», — додають в ДСНС.

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