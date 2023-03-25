Гуменюк розповіла, чому Генштаб помилився з виходом росіян із Нової Каховки

Помилка з інформацію про втечу окупантів з Нової Каховки на Херсонщині сталась через ротацію окупантів.

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Військові теж вірять у хороше, інколи видається бажане за дійсне. Спочатку це була масова ротація, яка спровокувала розуміння, що війська пакуються й виходять. Але вийшли одні підрозділи й зайшли інші», — сказала Гуменюк.

За її словами, у населених пунктах біля лівого берега окупанти перегруповуються достатньо часто. Вони використовують їх як місця для відновлення бойових підрозділів, які повертаються з гарячих точок.

Водночас, Гуменюк зазначає, що ознаки підготовки до «жесту доброї волі» росіян на Херсонщині є.

«Ознаки є, тому що навіть жителі Херсонщини — як правобережної, так і лівобережної — чітко знають таку «народну прикмету»: коли окупанти починають перевдягатися у цивільне, дуже ретельно пакувати все награбоване і відсилати в обмін на постачання боєприпасів за поребрик своє майно, — це, як правило, підготовка до тих самих жестів», — додала Гуменюк.

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