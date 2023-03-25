У США на шоколадній фабриці стався потужний вибух: є жертви (відео)

У Сполучених Штатах на шоколадній фабриці компанії R. M. Palmer Company в місті Вест-Редінг у Пенсильванії пролунав потужний вибух.

Про це пише Associated Press.

Унаслідок вибуху загинули п’ятеро людей, шестеро зникли безвісти, вісьмох людей доставили у лікарню.

Будівля фабрики повністю зруйнована. Очевидці розповіли, що вибух був настільки сильним, що припарковані автівки злетіли в повітря, а сусідній будинок зрушив з місця близько на метр. Момент вибуху зафіксували камери спостереження.

Наразі причину вибуху встановлюють, правоохоронці розпочали розслідування.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.