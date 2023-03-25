Японія допоможе Україні в медицині, переході на “зелену енергію” та виробництві акумуляторів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, який прибув до України з візитом.

Як передає Amazing Ukraine, Володимир Зеленський подякував Фуміо Кішіді за вагому підтримку України: безпекову, економічну, політичну, санкційну, гуманітарну.

Читай також: Мінцифри цьогоріч запустило 39 нових сервісів у застосунку

Лідери двох країн також приділили увагу подальшому санкційному тиску на росію.

«Японія застосувала 18 пакетів санкцій щодо російської агресії, і нові санкційні пакети мають продовжувати цей шлях відновлення глобальної безпеки та скорочення потенціалу російського терору. Санкції повинні бути швидшими, ніж здатність росії адаптуватися до них», – наголосив президент України.

Зеленський також подякував за готовність Японії співпрацювати для реалізації пунктів української формули миру і підтримку Японією створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

У зв’язку з головуванням Японії в «Великій сімці» президент України повідомив, що прийняв запрошення голови японського уряду взяти участь в онлайн-форматі у саміті G7, запланованому на травень у Хіросімі.

Під час переговорів сторони окремо зупинилися на залученні Японії до відбудови України, що дає великі можливості для співпраці.

Зеленський відзначив, що з 24 лютого 2022 року допомога Японії в галузі відновлення сягнула понад $7 млрд.

фото Офіційний сайт президента України

«Лідерство Японії в реалізації Fast Recovery Plan та у повоєнному відновленні України точно створить нові напрямки для розвитку як нашого, так і японського суспільства, як української, так і японської економіки. Сьогодні я запропонував Японії зосередитися на підтримці наших медичних установ та на відновленні деяких секторів економіки. Це автомобілебудування, «зелена» трансформація, зокрема виробництво водневого обладнання та літієвих акумуляторів, де Японія є одним із технологічних лідерів», – розповів uлава держави.

Зеленський розповів, що за підсумками переговорів було підписано Спільну заяву про особливе глобальне партнерство між двома країнами.

Зі свого боку прем’єр-міністр Японії наголосив на солідарності з Україною. Він високо оцінив мужність і терпіння українського народу, який стоїть на захисті своєї батьківщини та свободи.

«Японія й далі підтримуватиме Україну, доки мир не повернеться на її прекрасну землю», – сказав Фуміо Кішіда.

Голова уряду Японії зазначив, що агресія росії підриває всі основи світового порядку й порушує норми міжнародного права.

За словами Фуміо Кішіди, Японія співпрацює з Україною в питанні запровадження санкцій стосовно рф.

Прем’єр-міністр наголосив, що з минулого року його країна надала Україні гуманітарну та фінансову допомогу, яка, зокрема, спрямована на підтримку енергетичного сектору, сільського господарства та проведення розмінування.

Крім того, Японія планує надати кошти на постачання нелетальної зброї через трастовий фонд НАТО.