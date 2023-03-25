Європейські партнери готові допомогти Україні у повоєнному відновленні лісів

У рамках процесу «Ліси Європи» відбулась панельна дискусія «Підтримка відновлення та сталого управління українськими лісами та лісовим господарством».

Учасники діалогу висловили готовність підтримати Україну у відновленні лісового сектору.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише Урядовий портал.

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Серед іншого обговорили важливість сталого управління лісами для збереження та покращення їх біологічного різноманіття, а також збереження балансу з іншими послугами лісової екосистеми.

У Європі ліси займають 35% усієї території континенту та представлені різноманітними місцевими породами дерев. Україна серед країн Європи посідає дев’яте місце за площею лісів. Проте за пів року російського повномасштабного вторгнення 30% українських лісів були ушкоджені воєнними діями. Наразі близько 600 тис. га лісів України окуповані.

Процес європейської підтримки на тлі величезних збитків, завданих Україні внаслідок російської агресії, ініціював Федеральний міністр продовольства та сільського господарства Німеччини Джем Оздемір.

Він зауважив, що дії росії суперечать міжнародному праву та залишають за собою лише сліди руйнувань. Європа беззастережно солідарна з Україною.

«Я радий, що ми можемо підтримати Україну в повоєнному відновленні лісового секторі», – зазначив Джем Оздемір.

З огляду на повномасштабне військове вторгнення росії в Україну, за ініціативи Німеччини європейські міністри, відповідальні за ліси, та спостерігачі процесу FOREST EUROPE підтримали Україну у повоєнному відновленні та впровадженні необхідних реформ та підписали спільне рішення «Підтримка відновлення та сталого управління українськими лісами та лісового сектору».

Вони запропонували Секретаріату процесу «Ліси Європи» у Бонні розробити проєкт важливого стратегічного документа про підтримку відновлення та сталого управління українськими лісами та лісового сектору.

Також у документі йдеться про фінансову підтримку повоєнного відновлення лісів України та залучення до цієї ініціативи таких міжнародних організацій як ЄЕК ООН, ФАО або ЮНЕП.

31 серпня під час зустрічі групи експертів процесу «Ліси Європи» було підтримано «дорожню карту» подальших кроків. За наступні пів року будуть підготовлені рекомендації щодо відновлення лісового господарства та надана допомога на реалізацію першочергових завдань, визначених українською стороною.

Заступник Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Власенко від імені Міндовкілля висловив вдячність Федеральному міністру продовольства та сільського господарства Німеччини та усім учасникам заходу, які підтримали спільне міністерське рішення «Підтримка відновлення та сталого управління українськими лісами та лісового сектору».

«Для України, це потужний сигнал солідарності. Ми надзвичайно вдячні за цю пропозицію Уряду Німеччини як країні, що головує у процесі FOREST EUROPE, та країнам-координаторам Туреччині, Словаччині та Швеції. Переконаний, що подальша співпраця допоможе Україні у повоєнному відновленні лісового господарства для збереження, відновленні та сталого управління лісами. Впевнений, що попереду нас чекають потужні спільні проекти щодо повоєнного відновлення лісів», – повідомив Сергій Власенко.