Португалія допоможе розслідувати воєнні злочини рф в Україні

Країна оголосила про добровільний внесок у розмірі 75 000 євро для підтримки міжнародного збору судово-медичних доказів на території України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

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Португалія надасть фінансову допомогу у збиранні доказів воєнних злочинів в Україні, а також планує направити експертів з розслідування кримінальних злочинів (Судової поліції та Національного інституту судової медицини).

У Міністерстві юстиції Португалії зазначили, що міністр Катаріна Сарменто-е-Кастро оголосила про добровільний внесок у розмірі 75 000 євро для підтримки міжнародного збору судово-медичних доказів на території України.

“Що стосується підтримки розслідувань МКС воєнних злочинів, скоєних в Україні, зокрема злочини агресії, Португалія вже надала додаткову підтримку, у вигляді направлення національного експерта судової поліції та авансового платежу національного внеску до суду на запит прокуратури”, — зазначили у міністерстві юстиції Португалії.