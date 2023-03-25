Може нашкодити енергосистемі: в «Укренерго» закликали не долучатися до «Години Землі»

«Укренерго» закликає українців не вимикати світло у рамках щорічної міжнародної акції «Година Землі».

Це може нашкодити українські енергосистемі, пояснили в пресслужбі компанії. Така ініціатива призводить до додаткової роботи диспетчерам.

«Як ми постійно нагадуємо, кількість виробленої електроенергії в кожен момент часу має відповідати кількості спожитої — це закон фізики. Одночасне вимкнення світла— це короткочасне зниження споживання», — розповіли в «Укренерго».

Якщо до годити «Години Землі» долучиться багато українців, особливо у великих міста, то це спричинить профіцит потужності в окремих регіонах. Через це диспетчери повинні будуть відключати працюючі енергоблоки, аби зменшувати потужність.

«Це погано навіть в мирний час, а зараз українські електростанції, як і мережі, зазнали значних пошкоджень від ударів росії. Різке виключення, а потім включення – коли «Година Землі» завершиться — це зайве навантаження, яке не на користь надійності енергосистеми», — пояснюють у компанії.

Натомість в «Укренерго» радять, щоденно ощадливо споживати електрику у пікові ранкові та вечірні години, аби зменшити її використання протягом доби.

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