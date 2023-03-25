«Найближчий тиждень покаже»: у ЗСУ прокоментували заяви про виснаження окупантів під Бахмутом

Протягом останніх днів кількість боєзіткнень під Бахмутом зменшилась, але дані про виснаження росіян на напрямку потребують уточнення.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Раніше у звіті розвідки Міноборони Британії повідомили, що наступ росіян у районі на Бахмуту значною мірою зупинився унаслідок сильного виснаження окупантів. Втім, за словами Череватого, ця інформація ще потребує аналізу.

«Останні три дні показують, що сьогодні на Бахмутському напрямку було 18 боєзіткнень, ще недавно їх було від 30 до 50. Але це потребує детальнішого аналізу і, я думаю, найближчий тиждень це покаже. Поки що Бахмут залишається епіцентром бойових дій, напрямком головного удару противника», — розповів він.

Череватий зазначив, що упродовж доби біля Бахмуту ворог 178 обстрілював українських захисників з артилерії, відбулося 18 боєзіткнень і пʼять авіаударів. У районі самого міста зафіксували 40 обстрілів і 16 боєзіткнень, 182 окупанта ліквідовано й 218 зазнали поранень.

Раніше українські військові показали рух на авто «дорогою життя» до Бахмута. Бійці потрапили під прицільний обстріл, проте змогли проїхати неушкодженими.

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