Добігає кінця: МВС назвало дату завершення набору до «Гвардії наступу»

1 квітня МВС завершить приймати заяви на вступ до штурмових підрозділів «Гвардії наступу».

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко.

«Сьогодні ми комплектуємо 6 бригад Нацгвардії, одна бригада ДПСУ, 1 бригада Нацполіції. На початку лютого ми оголосили набір до цих бригад. І до 1 квітня триває рекрутингова кампанія», — розповіла заступниця.

Павліченко наголосила, що охочі ще встигнуть подати заявки. Це можна зробити через сайт, найближчий ЦНАП або у місцях дислокації тих чи інших підрозділів.

Заступниця міністра також зазначила, що 5% від загальної кількості заяв подають жінки. Основну частину підрозділів формують військові, які вже мають бойовий досвід чи несли службу у минулі роки, а також ті, хто активно долучався до звільнення Київської, Херсонської та Харківської областей.

Раніше очільник МВС повідомляв, що підрозділи «Гвардії наступу» майже сформовані, зараз набирають резерв.

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