На Чернігівщині викрили жінку, яка підтримувала злочини армії рф

Правоохоронці на Чернігівщині повідомили про підозру мешканці Прилуцького району, яка поширювала матеріали з виправдовуванням дій окупантів.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, жінка поширювала у забороненій соцмережі «Однокласники» відео, у яких підтримувала росіян та їхні «подвиги» в Україні.

Судова лінгвістична експертиза підтвердила, що в опублікованих роликах є ознаки виправдовування та глорифікації до військових країни-агресора.

Фігурантці оголосили підозру в поширенні матеріалів, які заперечують збройну агресію рф та визнають її правомірною (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше в СБУ повідомили, що суд відправив на 11 років за ґрати коригувальницю російських ракетних ударів по Миколаєву.

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