26 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 26 березня

Сьогодні в Україні відзначають День Національної гвардії.

У світі 26 березня відзначають День хворих на епілепсію, відомий під назвою Фіолетовий день.

У Малі сьогодні — День демократії, Бангладеш святкує День незалежності, а у В’єтнамі — День молоді.

Також у неділю, 26 березня, перехід на літній час — годинник переводять на одну годину вперед.

Яке релігійне свято 26 березня

У неділю, 26 березня, віряни вшановують пам’ять святого Никифора Сповідника. Він був Константинопольським патріархом, відомий своєю благочестивістю.

815 року імператор-іконоборець Лев V наказав заслати Никифора на острів Проконіс. Там святий пробув до кінця життя і помер у 828 році, залишивши безліч своїх праць.

Через 19 років після його смерті на острів прибув святий Методій і побачив, що мощі патріарха залишилися нетлінними. Тоді їх перенесли до церкви Святих Апостолів саме 26 березня.

Хто святкує іменини 26 березня

У неділю, 26 березня, день ангела відзначають Олександр, Григорій, Михайло, Микола та Христина.

Які історичні події відбулись 26 березня

1826 — Франц Шуберт дав свій єдиний публічний концерт у Відні.

1830 — у США надійшла в продаж Книга Мормона — священний текст Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів.

1971 — лідер Східного Пакистану проголосив незалежність від Пакистану, утворивши державу Бангладеш та розпочав війну за незалежність.

1992 — Верховна Рада України ухвалила закон «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України».

1995 — у перших семи країнах Євросоюзу запрацювали Шенгенські угоди про скасування візи.

2008 — у Канаді вперше відбулась акція на підтримку хворих на епілепсію, яка отримала назву «Фіолетовий день».

Хто народився 26 березня

1516 — Конрад Геснер, швейцарський природодослідник, написав першу зоологічну енциклопедію «Історія тварин».

1874 — Роберт Фрост, американський поет, чотириразовий лауреат Пулітцерівської премії.

1911 — Теннессі Вільямс, американський письменник та драматург.

1931 — Леонард Німой, американський кіноактор та фотохудожник. Відомий роллю у серіалі «Зоряний шлях».

1933 — Тінто Брасс, італійський кінорежисер.

1948 — Стівен Тайлер, американський музикант, лідер гурту Aerosmith.

1985 — Кіра Найтлі, британська акторка.

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