Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі. У Штатах відреагували

25 березня президент рф володимир путін заявив, що росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Про це повідомляє Reuters.

Російський президент стверджує, що це не порушить домовленостей про нерозповсюдження ядерної зброї. У Штатах відреагували на заяву путіна, а високопосадовець адміністрації Байдена заявив, що немає жодних ознак того, що Москва планує застосувати свою ядерну зброю.

Сам очільник рф запевнив, що Білорусь не отримає контролю над зброєю. Але це може стати першим випадком з 1990-х років, коли росія розмістить такі сили за межами країни.

Високопоставлений представник американської адміністрації зазначив, що рф та Білорусь вже деякий час говорили про передачу ядерної зброї.

«Ми не бачимо жодних причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, а також жодних ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю. Ми залишаємося відданими колективній обороні альянсу НАТО», — сказав чиновник.

Путін вже заявив, що рф розмістила в Білорусі 10 літаків, здатних нести тактичну ядерну зброю та передала кілька тактичних ракетних комплексів «Іскандер».

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